Число обстрелов увеличилось, кадыровцы депортируют людей и грабят их квартиры, - Гайдай о ситуации в Луганской области

Представитель власти рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".



"Количество обстрелов рашистами на Луганщине увеличивается ежедневно. Сегодня достаточно мощно накрыли обстрелами Северодонецк и Рубежное. В Северодонецке сейчас пылает и разрушено 10 многоквартирных домов . В Рубежном один человек погиб , один ранен и судьба 7 человек пока неизвестна", - отметил Гайдай.



Глава Луганской ОВА добавил, что тяжело становится с эвакуацией людей, но пока будет хоть какая-то возможность, людей с Луганщины будут вывозить.



"Мы подготовили про запас несколько автобусов, чтобы если мины посекут автобусы, мы сразу их меняли, возможности ремонтировать нет. Сегодня вывезли 1 200 человек и завтра будем эту работу продолжать", - отметил Сергей Гайдай.



Чиновник подчеркнул, что ситуация в Рубежном и Попасной непонятна: "Кадыровцы выгоняют людей из квартир в тех районах городов, которые они контролируют, куда-то владельцев вывозят, затем грабят эти квартиры".

Напомним, в Луганской области российское командование не оставляет попыток полностью захватить область, после стягивания достаточного количества техники и военных через несколько дней ожидается наступление.