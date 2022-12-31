Число людей в Харькове после освобождения большей части региона только увеличивается, - депутат облсовета Скорик
Начиная с момента, когда была освобождена большая часть Харьковской области – население Харькова только увеличивается
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик.
"Начиная со дня, когда была освобождена основная часть Харьковской области – население Харькова только увеличивается. Количество автомобилей растет, в центре уже бывают пробки", – отметил он.
По словам Скорика, оттока населения нет.
"Мои знакомые, выезжавшие либо за границу, либо ставшие внутренними переселенцам на период активной фазы боев, практически все возвращаются домой. Количество людей только увеличивается. Все, кто до сих пор не в Харькове, мечтают вернуться в город и жить здесь", - подытожил депутат. .
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