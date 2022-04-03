Число хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них безуспешны, - Госспецсвязи

Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграмме.



"В целом за месяц войны уже произошло втрое больше хакерских атак разного вида, чем за аналогичный период прошлого года: 198 против 76. Однако большинство из них – безуспешны и почти не влияют на работу критической информационной инфраструктуры", – говорится в сообщении.



Чаще речь идет о фишинговых рассылках, распространении вредоносного программного обеспечения, DDoS-атаки.



Хакеры атакуют, прежде всего, государственные учреждения, финансовый, оборонный сектор, операторов связи, местные органы власти, логистические компании, медиа.



"Мы также видим многочисленные попытки хакеров взломать ресурсы, которые собирают информацию о военных преступлениях России в Украине. Госспецсвязи прилагает усилия для обеспечения их киберзащиты. Уверяем, что пользоваться ими безопасно", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы.

Российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.