Число хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них безуспешны, - Госспецсвязи
Хакеры за месяц российской войны 198 раз атаковали украинское киберпространство, что втрое больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграмме.
"В целом за месяц войны уже произошло втрое больше хакерских атак разного вида, чем за аналогичный период прошлого года: 198 против 76. Однако большинство из них – безуспешны и почти не влияют на работу критической информационной инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Чаще речь идет о фишинговых рассылках, распространении вредоносного программного обеспечения, DDoS-атаки.
Хакеры атакуют, прежде всего, государственные учреждения, финансовый, оборонный сектор, операторов связи, местные органы власти, логистические компании, медиа.
"Мы также видим многочисленные попытки хакеров взломать ресурсы, которые собирают информацию о военных преступлениях России в Украине. Госспецсвязи прилагает усилия для обеспечения их киберзащиты. Уверяем, что пользоваться ими безопасно", - подчеркнули в ведомстве.
- Напомним, Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы.
- Российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper.
- В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.
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