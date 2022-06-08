Об этом сообщил Офис президента в телеграмме .

"Более 741 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 8 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 263. Возросло количество раненых - 478", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 190, Харьковской - 122, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 30, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

На Запорожье в результате российских обстрелов Доброполье Пологовского района получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.

Также стало известно о 10 раненых детях в Харьковской области.

"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1958 учебных заведений. При этом 186 из них разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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