Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев, передает SkyNews.

По данным агентства, с начала российского вторжения 24 февраля было зафиксировано 9,136 млн пересечений границы на выезд из Украины.

Около 1,6 миллионов из них въехали в Россию. Более 4,6 миллионов въехали в Польшу, но около 2,5 миллионов вернулись в Украину. По состоянию на 11 июля в материковой Европе находится 5740419 украинских беженцев. По состоянию на 4 июля около 91 тысяч беженцев прибыли в Великобританию.

В ООН говорят, что не могут быть точными по цифрам в каждой стране, поскольку "на данный момент невозможно учесть потенциальные дальнейшие перемещения".

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, почти 60% украинцев, выехавших за границу из-за войны, не планируют возвращаться в ближайшее время.

Сегодня, 13 июля, Зеленский заявил , что оккупанты депортировали два миллиона украинцев. Он озвучил ту цифру, которую ранее сообщали в Минобороны РФ.

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