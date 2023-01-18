Численность российских войск в Беларуси пока не меняется. Колонка Сергея Згурца

Трагедия в Броварах

Обычно мы должны говорить о ситуации на фронтах, которая достаточно непроста, но сейчас на первый план вышла трагедия в Броварах. В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет. Эта катастрофа повлекла за собой гибель 14 человек, в том числе 1 ребенка, погибло руководство МВД Украины. Руководство ЕС выразило соболезнование украинскому народу в связи с этой катастрофой, также была предложена помощь в расследовании катастрофы.



Александр Лось, доктор технических наук, капитан Вооруженных Сил, авиаконструктор отметил, что расследование только началось. Скорее всего, уже создана государственная, даже международная комиссия из представителей ЕС. Поскольку этот вертолет относится к государственной авиации, то этим расследованием будет заниматься не только государственная авиационная служба, но и уполномоченные органы Министерства обороны и других ведомств Украины. В эту комиссию будет вовлечено европейское агентство безопасности и авиации и разработчик компании Airbus. Расследование будет проведено на самом высоком профессиональном уровне.



Александр Лось добавил, что будут найдены регистраторы, я уверен, что их уже нашли, поскольку это произошло локально, в центре города. Осложнить ход расследования может то, что вертолет летел в Харьков и имел на борту полные баки горючего, поэтому именно термические повреждения очень значительны. Также есть средства объективного контроля, управление воздушным движением, регистраторы, которые были на борту, они огнеупорны. Территория катастрофы остается под контролем Вооруженных сил Украины и других специальных органов Украины. Расследование находится в правовом поле, это юридическая процедура.



Этот вертолет двойного назначения, как гражданской, так и государственной авиации, также может использоваться Вооруженными Силами. На первый план выходит юридическая сторона, взаимодействие органов государственной власти и разных государств. Расследование трагедии сложно с юридической точки зрения.



По мнению капитана ВСУ, все, что мы видим в прессе, отражает именно юридическую сторону этого процесса. В версиях изложены все возможные формулировки того, что могло произойти. Под диверсией можно считать любой тип диверсии, начиная от умышленного выведения из строя, или воздействие на воздушное судно во время движения. Также все остальные версии открывают возможности для расследователей, чтобы наполнять базу доказательствами.



Александр Лось считает, что во время боевых действий чем больше одновременно находится летательных аппаратов в воздухе, тем больше вероятность поражения. Следует отвергнуть обвинения в том, что на борту одновременно находились все государственные чиновники МВД.



Также все эксплуатанты этого типа летального аппарата уже получили сообщение о произошедшей катастрофе. Нет стандартных сроков по расследованию катастроф. Пока не будут установлены причины, до тех пор могут продолжаться расследования авиационных катастроф. Это может занимать годы.

Учения российских военных в Беларуси

Сейчас РФ осуществляет развертывание своей авиации в Беларуси в рамках учений, которые начались 16 января с привлечением всех белорусских аэропортов, куда переброшены российские истребители, вертолеты, транспортные самолеты. Генштаб ВСУ сказал, что возросла угроза использования ракетного вооружения на фоне этих учений. С другой стороны, наш Генштаб и разведка в который раз сообщили, что признаков формирования ударной наступательной группировки на территории Беларуси пока не создано и такой угрозы сейчас не существует.



Российские войска, которые учились в Беларуси, сейчас перебрасываются в Луганскую область и в приграничные с Украиной области Российской Федерации. В свою очередь продолжаются переброски новых партий российских мобилизованных на белорусские полигоны. В информационном поле звучат утверждения, что в рамках нового наступления Россия обязательно использует северное направление, чтобы либо осуществить наступление на Киев, либо для атак на Западную Украину с целью прекратить поставки западного вооружения для ВСУ.



Эти авиационные учения сейчас проводятся в дополнение к тем наземным, которые проходят уже достаточно длительное время с проверкой боеготовности белорусской армии, которую, собственно, проводят российские военные. А в это время Лукашенко нервничает из-за того, что в его ближайшем окружении якобы готовится покушение. И система безопасности, которая полагается на белорусский КГБ, Лукашенко не устраивает. Он начинает формировать новую систему защиты собственной безопасности, опираясь на частные компании, которым он больше доверяет.



История с Беларусью является долговременным раздражительным фактором, который мы не можем игнорировать. Наша военная разведка регулярно говорит об отсутствии признаков наступательной группировки на территории Белоруссии. Но представитель ГУР Андрей Черняк 17 января заявил, что вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой. Интересно, что раньше такие оценки нашей разведки распространялись на месяцы, а сейчас временный срок у наших разведчиков несколько сократился, что является тревожным сигналом. Наши разведчики понимают, что определенная динамика, связанная с использованием пространства Беларуси, остается достаточно опасной и активной. Кроме того, российские войска прибывают в Беларусь и в течение нескольких месяцев проходят подготовку, а затем передислоцируются на территорию России на сопредельные с Украиной области для участия в наступательных действиях в Украине.



Показатель численности российских войск в Беларуси не меняется. ГУР говорит об 11 тысячах военнослужащих, находящихся на белорусских полигонах, в дополнение 15 тысяч белорусских военных, находящихся в составе сухопутных войск и сил ССО. Эти силы под давлением РФ могут быть вовлечены в боевые действия на территории Украины. Мы понимаем, что эти показатели гораздо меньше тех, которые были в начале вторжения РФ в Украину.