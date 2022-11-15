Численность населения Земли превысила 8 миллиардов

Об этом сообщает ООН .

По подсчетам организации, численность населения Земли достигла 8 млрд. человек. За последние 11 лет она увеличилась на 1 млрд.

Больше людей живет в Китае, где проживает 17,9% населения Земли (1,43 млрд), и в Индии - 17,8% (1,42 млрд).

По оценкам ООН, численность населения Земли достигнет отметки 9 млрд к 2037 году, 10 млрд – к 2058-му.

В 1960 году население Земли оно составляло 3 млрд. человек. К 2011 году население выросло до 7 млрд человек.

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