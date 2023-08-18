Численность населения Украины до 2037 года и какой будет жизнь после войны. Прогноз Института демографии

Об этом в разговоре с корреспонденткой Эспрессо Валерием Пашко сообщил Александр Гладун, д.э.н., заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы НАН Украины.

По словам Гладуна, демографические проблемы в Украине скапливались годами.

"Вы видите сокращение численности населения Украины. У нас максимум был 1992 года, это 52 млн и после этого постоянно происходило сокращение населения. Это не связано, это просто стечение обстоятельств, что это началось после года обретения независимости. Потому что эти тенденции закладывались в 70-х 80-х годах прошлого века.С 91-го года количество умерших постоянно превышало количество родившихся и это приводило к сокращению численности населения. Одным из важных показателей является суммарный коэффициент рождаемости. То есть количество детей, которых в среднем рожает одна женщина в течение жизни. Для того, чтобы не происходило сокращение населения вследствие природного фактора, нужно, чтобы этот коэффициент равнялся примерно 2,1-2,2", - сказал Александр Гладун.

Заместитель директора по научной работе Института демографии пояснил, что в Украине этот коэффициент в 2021 году примерно равнялся 1,1.

"То есть это в два раза меньше, чем нужно. Влияют на численность населения показатели смертности и продолжительности жизни. Они у нас примерно на 10 лет меньше, чем в Европе. Резкое сокращение в 2021 году продолжительности жизни - это влияние коронавируса, вышедшего по причинам смерти на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Сложная ситуация, но все менялось постепенно. Понадобилась война, чтобы все обратили внимание на демографию, численность населения, его структуру, миграционные процессы и процессы рождаемости", - говорит Гладун.

В Институте также отметили, что сейчас количество украинцев, беженцев, находящихся по территории Украины во всем мире, примерно чуть более 6 млн. человек.

"Мы спрогнозировали численность сокращения населения. Приблизительно оцениваем, что на начало 2037-го года будет 30-31 млн населения. При чем прогноз мы делали по всей территории Украины, включая Крым и ОРДЛО (прим. - оккупированные до 24 февраля отдельные р-ны Донетчины и Луганщины).Мы делали отдельные оценки по ОРДЛО и использовали российские статистические данные по Крыму, и их также корректировали с учетом имеющейся информации.Что касается количества умерших в отношении родившихся, мы считаем, что это соотношение будет, условно говоря, в пользу умерших. То есть смертность будет превышать рождаемость до 2037 года и мы не изменим эту ситуацию".

Гладун также дал прогноз по суммарному коэффициенту рождаемости.

"Он не достигнет необходимого уровня вообще. В ближайшей средней перспективе он будет на уровне 1,3 и это меньше, чем нужно. Это немного хуже, чем в странах западной Европы, где этот коэффициент 1,7-1,8. Они там тоже не обеспечивают естественное восстановление.Продолжительность жизни у нас будет постепенно увеличиваться и это начнется сразу после окончания войны.Мы выйдем на такую ситуацию: у мужчин 68 лет, у женщин - чуть меньше 68 лет.Как это повлияет вообще на численность населения и на возрастную структуру населения?Потому что на функционирование государства влияет численность как таковая и влияет возрастная структура", - говорит Гладун.

Заместитель директора по научной работе Института демографии также высказался о том, как война повлияет на ситуацию.

"Война приведет, по нашим оценкам, к еще большей деформации половозрастной структуры населения и это тоже определенный вызов. Вследствие природных факторов мы этого не изменим и поэтому следует серьезно относиться к миграционной политике по возвращению наших граждан и привлечению иностранцев на рынок труда или на постоянное проживание... Возвращение людей в Украину будет зависеть не только от абстрактной политики, а от наличия разрушенного жилья, особенно в восточных регионах, ситуации на рынке труда (и на региональных рынках труда), и в зависимости от того, какой будет политика государств , в которых сейчас находятся наши граждане", - сказал Александр Гладун.