Численное преимущество не стало решающим для России в войне в Украине, – британская разведка

Об этом сообщило в Твиттере минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.



По данным британской разведки, полномасштабное вторжение в Украину значительно ослабило российскую армию не только материально, но и концептуально.



Хотя с 2005 по 2018 год Россия удвоила свой оборонный бюджет в рамках масштабной программы военной модернизации, это не позволило ей достичь доминирования в Украине.

"Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численное преимущество в решающее", - отмечает британская разведка.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление от этого будет затруднено из-за санкций. Это будет иметь длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу", - говорится в обзоре.

Напомним, в Минобороны США сейчас не видят признаков того, чтобы третьи страны снабжали России оружием в рамках военной помощи в войне кремля против Украины.

В Пентагоне также заявили , что украинцы преуспели и оттеснили россиян на 40 км от Харькова.

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