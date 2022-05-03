Численное преимущество не стало решающим для России в войне в Украине, – британская разведка
Вторжение в Украину ослабило российскую армию, несмотря на удвоение бюджета на модернизацию
Об этом сообщило в Твиттере минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.
По данным британской разведки, полномасштабное вторжение в Украину значительно ослабило российскую армию не только материально, но и концептуально.
Хотя с 2005 по 2018 год Россия удвоила свой оборонный бюджет в рамках масштабной программы военной модернизации, это не позволило ей достичь доминирования в Украине.
"Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численное преимущество в решающее", - отмечает британская разведка.
"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление от этого будет затруднено из-за санкций. Это будет иметь длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу", - говорится в обзоре.
- Напомним, в Минобороны США сейчас не видят признаков того, чтобы третьи страны снабжали России оружием в рамках военной помощи в войне кремля против Украины.
- В Пентагоне также заявили , что украинцы преуспели и оттеснили россиян на 40 км от Харькова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.72
- Актуальное
- Важное