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Чипы, станки и запчасти: Россия в обход санкций ввозит иностранные компоненты для ВПК

1 августа, 2023 вторник
03:16
Экономика

Россия только за последние полгода импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний, которые используются, в частности для производства вооружений, на сумму более полумиллиарда долларов. На миллионы долларов завезены станки для оборонной промышленности, на 171 миллион – западные запчасти для гражданской авиации.

Об этом сообщает российское издание "Верстка" в своем расследовании.

Журналистам удалось подсчитать объемы ввезенных в Россию санкционных товаров за период с 1 января по 1 июля 2023 года с помощью закрытой таможенной статистики, а также выяснить, как работают схемы нелегальной поставки.

Так, по данным издания, в Россию, несмотря на санкции, беспрепятственно продолжают поступать чипы двойного назначения, которые могут использоваться для производства ракет. За последние полгода российские власти растаможили товары американских компаний Analog Devices Inc. на сумму более 98 миллионов долларов, Xilinx – более 75 миллионов долларов, Microchip Technology – более 42 миллионов долларов, Texas Instruments – не менее 38 миллионов, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, – более чем на 28 миллионов долларов. Еще в Россию ввезли продукцию Marvell, Cypress Semiconductor и Atmel на общую сумму около 18 миллионов долларов.

Чипы двойного назначения в Россию ввозят сотни компаний. При этом, как установили журналисты, 11 из 25 крупнейших импортеров из списка, составленного "Версткой", – прямые поставщики российских предприятий ВПК.

Против двух компаний из первой пятерки (об их участии в поставках ВПК ранее рассказывали "Важные истории") США ввели санкции. Это импортеры Analog Devices Inc. – ВМК и Тесткомплект, являющиеся поставщиками предприятий Ростеха. Санкции, введенные в январе, никак не помешали их деятельности. С начала года они ввезли компоненты на сумму почти 20 млн долларов.

Но чипы не единственный вид запрещенной продукции, остро необходимый российскому ВПК, продолжающему попадать в Россию в обход санкций, отмечают журналисты. Например, компания "Униматик" с начала этого года беспрепятственно ввезла в Россию станки итальянской OMV и немецкой Arinstein на сумму не менее пяти миллионов долларов.

К тому же в некоторых случаях отправителем выступала сама компания-производитель. Так, в мае Униматик привез фрезерные станки. Их отправила из Италии сама OMV Officine, несмотря на то что этот вид продукции находится еще и под экспортным контролем Евросоюза. А одним из основных госзаказчиков Униматика является Завод №9 – ведущий в России производитель танковых пушек.

Кроме того, по подсчетам издания, четыре крупнейших авиакомпании России – Аэрофлот, S7, Победа и Россия – с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолетов на 47, 35, 13 и 15 миллионов долларов соответственно. Практически все комплектующие – от западных производителей.

Санкции, введенные против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставку в Россию авиатехники и запчастей.

Ключевыми точками реэкспорта являются Китай, Гонконг, ОАЭ и Турция. Важную роль играют государства бывшего СССР – Казахстан, Кыргызстан, Армения и Узбекистан, пишет "Верстка".

В расследовании журналисты описали схему поставки в Россию санкционных товаров. Она смотрится так: в третьей стране регистрируется компания, которая либо выкупает на внутреннем рынке нужный продукт, либо сама заказывает его конкретно у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы. Но вариант с иностранцем-основателем – более надежный, потому что некоторые поставщики за этим следят, рассказали несколько человек, занимающихся параллельным импортом.

Расследование показало, что в Россию можно ввезти практически все что угодно из любой точки мира: от чипа двойного назначения до турбореактивного двигателя для Airbus. В схемах через третьи страны принимают участие западные компании, а российские власти успешно обходят европейские и американские санкции.

С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. В ответ российские власти разрешили ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

  • 24 июля издание Politico сообщило, что Китай можеттайно поставлять России нелетальную оснастку и товары двойного назначения для ее армии – об этом свидетельствуют таможенные документы.

Технологии
санкции против России
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