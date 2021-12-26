Чиновница из Минобразования сфотографировалась в шокирующем платье вместе с Садовым и заместителем Шкарлета

Фотографию, на которой рядом с Андреем Садовым стоит эффектная брюнетка в длинном черном платье с разрезом, сразу вызвала оживленное обсуждение. Как оказалось, снимок сделан во время визита во Львов заместителя министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета по имени Игорь Гарбарук (на главном фото – крайний слева), сообщает ровенское Радио Трек .







"Отметим, что Игорь Гарбарук 1969 г.р. - коренной житель и долгое время (до 2001 г.) работал в Ровенской областной филармонии, предлагая местным СМИ разные более и менее интересные проекты.



Сейчас же он - заместитель министра образования Украины, и это действительно он привез "знойную брюнетку" с глубоким декольте с собой во Львов", - отмечает радиостанция.



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Как сообщается в официальном сообщении Львовского городского совета, Гарбарук находился в городе с рабочим визитом.



Чиновник также ознакомился с работой учебно-практических центров в профтехучилищах.







На снимках из училища также есть та же брюнетка







Декольте на платье здесь она чуть-чуть прикрыла шубой



Сейчас эксцесс приобрел общеукраинскую огласку.



Как пишет DailyLviv, о деталях визита сообщила депутат Львовского областного совета Прасковья Дворянин. В частности, она называется имя спутницы Гарбарука: Кристина Тишкун.



Тишкун представилась ей как "помощница замминистра образования".







Фото с ФБ-страницы Кристины Тишкун















А это с Инстаграмма чиновницы



27-летняя юрист Кристина Тишкун сама выложила резонансное фото с Садовым в своем Instagram-аккаунте, но после волны критики по ее наряду она закрыла свою страницу.



Однако еще до закрытия своей страницы она в комментариях так отреагировала на волну хейта в свою сторону:



"А в городской совет нужно выбирать наряды?



Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно.



По данным из открытых источников, Кристина Александровна Тишкун – юрист, владелица компании "БК Забудова".



Девушка родилась 30 августа 1994 года во Львове.



На своей странице в Facebook девушка отметила, что стала магистром права (юристом-правоведом), окончив Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Сейчас Кристина живет в Киеве.

Также Кристина считается юристом, помощником адвоката в адвокатском бюро Advisers.



На фоне разгоревшегося из-за его помощницы скандала Игорь Гарбарук опубликовал на своей Фейсбук-странице стихотворение Редьярда Киплинга "If" в переводе Евгения Сверстюка.



Произведение начинается следующими словами:



"Как устоишь, когда все против тебя

Упали духом и тебя клянут,

Как вопреки всем ты веришь в себя,

А с их неверия тоже возьмешь суть".





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