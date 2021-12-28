Чиновников Укрзализныци подозревают в хищении 12 млн грн на ремонте "Бориспольского экспресса"
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении пяти должностным лицам, которые в течение 2019-2020 годов организовали схему завладения средствами Укрзалізниці
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, должностные лица АО "Укрзалізниця" и Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" находились в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, которые пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов на закупку услуг по капитальному ремонту оборудования "Бориспольского экспресса".
При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA осуществили с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные.
Организованная группа лиц завладела средствами АО "Укрзалізниця" в сумме 12 млн грн, которые выделили на ремонт оборудования рельсовых автобусов. Эти деньги члены организованной группы легализовали путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания.
На территории ряда областей Украины правоохранители провели 29 обысков. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и аресте их имущества.
Прокурора сообщила пяти должностным лицам о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, подлоге официальных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины) ).
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