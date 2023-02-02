Чиновников Сумской ОВА разоблачили на хищении денег, выделенных на восстановление региона

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении масштабной коррупционной схемы: должностные лица Сумской ОВО присваивали государственные средства, выделенные на ликвидацию последствий боевых действий и российских обстрелов.

По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА совместно с руководителем департамента капитального строительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумщине правительством.

Среди объектов, которые должны были восстановить и отремонтировать за эти деньги, - жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов.

Как отмечают в СБУ, злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. Они сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные. Их приобретение организовали через специально созданные "фирмы-прокладки".

В частности, задокументировано, что во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн грн. Продолжаются экспертизы по еще 80 похожим объектам.

По материалам СБУ получили уведомление о подозрении заместитель председателя Сумской ОВА и вр.и.о. начальника Департамента капитального строительства ОВА.

Подозрение объявили по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения), а также по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.