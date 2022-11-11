Чиновников Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно сообщению, Кабмин 3 ноября убрал из устава Нафтогаза положение о том, что компания является юридическим лицом частного права. Таким образом, НАК теперь является юридическим лицом публичного права.

"А должностные лица юридических лиц публичного права являются субъектами декларирования. Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные и/или административно хозяйственные обязанности (функции)", - говорится в сообщении.

Новые требования распространяются на НАК "Нафтогаз Украины" с момента внесения изменений в устав, то есть с 3 ноября 2022 года. НАПК проинформировало об этом компанию соответствующим письмом, отметили в агентстве.

Кабмин 1 ноября уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза. Вместо него назначен Алексей Чернышов.

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