Чиновников, которые не вернутся в Украину до 25 апреля, могут уволить, - Стефанчук

Об этом он рассказал в эфире Национального телемарафона.



По словам Стефанчука, чиновников, которые не вернутся до 25 апреля, могут уволить.

"Уже принято решение Кабинетом министров о том, что все выехавшие чиновники до 25 апреля должны вернуться в Украину, иначе против них будут применены меры соответствующего дисциплинарного влияния вплоть до увольнения. Но мы работаем и над другими механизмами для того, чтобы те люди, которые присягали на верность Украине в этот сложный период, были вместе с Украиной", - подчеркнул спикер парламента.

