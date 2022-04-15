Чиновников, которые не вернутся в Украину до 25 апреля, могут уволить, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, как будут наказывать чиновников, которые во время военного положения находятся за границей
Об этом он рассказал в эфире Национального телемарафона.
По словам Стефанчука, чиновников, которые не вернутся до 25 апреля, могут уволить.
"Уже принято решение Кабинетом министров о том, что все выехавшие чиновники до 25 апреля должны вернуться в Украину, иначе против них будут применены меры соответствующего дисциплинарного влияния вплоть до увольнения. Но мы работаем и над другими механизмами для того, чтобы те люди, которые присягали на верность Украине в этот сложный период, были вместе с Украиной", - подчеркнул спикер парламента.
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