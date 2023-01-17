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Чиновников Киевводоканала подозревают в хищении 2 млн грн бюджетных средств

17 января, 2023 вторник
05:45
Криминал

Двум чиновникам Киевводоканала сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств при закупке насосов

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Так, чтобы присвоить бюджетные средства должностные лица обеспечили победу в тендере на закупку глубинных насосов подконтрольное предприятие. В дальнейшем заключили с ним соответствующий договор, несмотря на то, что фирма предложила цены значительно выше рыночных.

Разницу в стоимости, достигающей 2 млн грн, участники сделки распределили между собой.

"Обнаружили противоправную схему оперативники управления стратегических расследований в г. Киеве, следователи следственного управления столичной полиции совместно с Киевской городской прокуратурой. К ее организации причастны должностные лица Киевводоканала и руководитель общества", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств двум должностным лицам Киевводоканала сообщили подозрения по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, а руководителю предприятия – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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