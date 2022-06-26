Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины по телеграммам.

"Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждены о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси", – говорится в сообщении.

По официальной версии, наращивание приюта российских военных в Беларуси необходимо для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО, отметила разведка.

Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи, отметили в ГУР.

"Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами, не проводятся. Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ", – говорится в сообщении.

Напомним, Гомельская область Беларуси напрямую граничит с Киевской, Житомирской и Черниговской областями Украины. Именно оттуда 24 февраля 2022 года российские воздушные и наземные силы двигались на Киев и Чернигов.

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