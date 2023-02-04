Чиновников Администрации морских портов Украины разоблачили на хищении более 90 млн грн
СБУ объявила о подозрении по уголовному делу о хищении более 90 млн грн работниками Южненского филиала ГП "Администрация морских портов Украины"
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграме.
СБУ разоблачила коррупционную деятельность в Южненском филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".
Госпредприятие не уплатило налоги на сумму более 90 млн грн: по уголовному делу по ч. 2 статьи 367 УКУ подозревают руководителя филиала учреждения в 2017-2018 годах и двух его подчиненных.
"По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Пивденный". При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена. Установлено, что государственные деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам", - отметили в пресс-службе.
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