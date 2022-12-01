Чиновники таможни блокировали вывоз украинского зерна в ЕС: СБУ разоблачила злоумышленников с Киевщины, Львовщины и Буковины
СБУ разоблачила высокопоставленных чиновников таможен, которые блокировали вывоз украинского зерна в Евросоюз. В частности, со схемой связаны госучреждения Киевщины, Львовщины и Буковины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"В результате следственно-оперативных действий на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях заблокирована коррупционная схема. Разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, которое организовало механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций", – пишет прессслужба.
Следователи установили, что за взятки злоумышленники "гарантировали" представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в страны Европейского союза, в том числе украинского зерна.
Кроме того, участники требовали деньги с предпринимателей, ввозивших в Украину "иностранные товары широкого потребления". В случае отказа работники таможни создавали препятствия, делали бюрократические "отказы".
"Задокументирован факт вымогательства денег заместителем начальника таможенного поста "Специализированный" в столичном регионе. Среди прочего, он требовал деньги у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку", – разъяснили правоохранители.
Каждый день организаторы схемы получали сотни тысяч гривен.
Чиновник был задержан при получении взятки. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении для него и других участников преступления.
Также правоохранители провели обыски дома и на работе заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" во Львовской области.
В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств и привлечению виновных к ответственности.
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