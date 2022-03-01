Чиновники США сообщают о падении морального духа среди некоторых подразделений российской армии

Об этом заявил высокопоставленный чиновник из министерства обороны США, сообщает Reuters.



"Одна из причин, почему дела, похоже, застопорились к северу от Киева, заключается в том, что сами россияне перегруппировываются, переосмысливают и пытаются приспособиться к вызовам, которые возникли перед ними", - сказал чиновник на условиях анонимности.



Чиновник сказал журналистам, что непонятно, заглохла ли сама колонна танков, которая двигается на Киев, но она не достигла особого прогресса.



"Россияне были удивлены проблемами с моральным духом, которые они испытывают, и я думаю, что они не слишком рады проблемам логистики и поддержки, которую они получают", - сказал чиновник США, не предоставив доказательств.



В последние несколько дней в социальных сетях появлялись изображения, на которых российские танки и военные машины стоят на обочине дорог, - у некоторых из них, похоже, закончилось топливо.



Чиновник сказал, что США видели признаки того, что некоторые российские подразделения сдались без боя, но не предоставил подробностей о количестве военных.



Минобороны России также заявило 1 февраля, что нанесет удары по объектам в Киеве, принадлежащим Службе безопасности Украины и подразделению специальных операций.



"Сегодняшнее угрожающее заявление российского министерства обороны... свидетельствует о том, что здесь происходят изменения, о которых говорят достаточно открыто", - сказал американский чиновник.



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