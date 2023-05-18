Об этом Politico узнало от источников в администрации президента США Джо Байдена.

"Варианты, которые обсуждали в администрации Байдена по долгосрочному замораживанию, включают, где установить потенциальные линии, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами", - говорится в публикации.

"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным долгосрочным результатом, учитывая, что ни Киев, ни Москва, похоже, не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего понимания в администрации того, что будущее украинское контрнаступление не нанесет смертельного удара России", - отметили в Politico.

Замороженный конфликт, когда ни одна из сторон не названа победителем, может оказаться приемлемым для США, ведь количество боевых столкновений уменьшится, а с ним и расходы на поддержку Киева и общественное внимание, считают авторы публикации.

"Мы планируем на долгосрочную перспективу", - сказал журналистам американский чиновник, знакомый с дискуссиями администрации Байдена по Украине.

Впрочем, в Штатах говорят о горячей фазе войны и готовы продолжать помощь Украине, подчеркнули журналисты.