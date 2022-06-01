Чиновники США предполагают, что генерал Дворников уже не руководит армией России в Украине, - NYT
Российский генерал Александр Дворников, которого президент РФ назначил руководить войсками РФ в Украине, уже две недели как пропал. Американские источники сомневаются, что он все еще отвечает за военные действия
Об этом сообщают в издании The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"Российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части Восточной Украины, которые заставили их отказаться от желания захватить всю страну, говорят чиновники США.
В то время как российские войска захватывают территорию, представитель Пентагона заявил, что их "медленный и поступательный" темп утомил их и что общая боевая мощь вооруженных сил РФ уменьшилась примерно на 20%".
Американцы говорят, что Дворников после назначения пытался координировать атаки воздушных и наземных подразделений РФ, которые в первые недели войны были очень несогласованными. Но в последние две недели генерал исчез из поля зрения, поэтому в статье предполагают, что он уже не отвечает за военные действия.
Кроме того, российские пилоты стали избегать рисков – они пересекают границу, наносят удары и быстро возвращают на территорию России. Эту тактику рашисты использовали в начале войны, до назначения Дворникова.
В материале отмечают определенный прогресс российских войск на Востоке. Впрочем, перекрывание украинцами линий поставок на Харьковщине ставят оккупантов в такое же положение, как в конце зимы под Киевом.
- Как мы писали ранее, назначение генерала Дворникова командующим войной против Украины является попыткой РФ централизовать управление, - британская разведка
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