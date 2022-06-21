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Чиновники США и Канады работают над тем, чтобы сделать санкции против России наиболее эффективными

21 июня, 2022 вторник
04:53
Экономика

Правительства США и Канады продолжают тесно взаимодействовать в вопросе антироссийских санкций, а также уменьшение глобальных экономических и финансовых последствий войны, развязанной РФ против Украины.

Об этом заявила в Оттаве министр финансов США Джанет Йеллен перед встречей с вице-премьером Канады Кристиной Фриланд, сообщает "Укринформ".

"Конечно, мы будем говорить о России и Украине и нашем сотрудничестве. Важно, чтобы мы вместе работали над реально эффективными санкциями", - сказала глава американского минфина.

Она также подчеркнула важность взаимодействия двух стран в увеличении производства энергоносителей, крайне необходимых Европе и другим странам.

Кроме того, министр финансов США указала на необходимость реализации договоренностей для укрепления устойчивости логистических цепочек, чтобы уменьшить выросшие на фоне войны, развязанной путиным против Украины бюджетные расходы и инфляцию.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Захватчики осуществляют массированные обстрелы и бомбардировки украинских городов и сел, репрессируют и зверствуют против мирного населения на временно захваченных территориях, мародерствуют и воруют украинское имущество, в том числе зерно и металлопрокат.

США, Канада, ЕС, Великобритания и другие страны ввели несколько пакетов экономических санкций против России, главной целью которых является ограничение способности кремля в финансировании «машины войны» в Европе.

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Канада
санкции против России
США
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