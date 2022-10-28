Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Отмечается, что санкции направлены против 35 чиновников и чиновников энергетических компаний, в частности Газпрома и его дочерних предприятий, а также шести субъектов энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

В санкционный список Канады попали, среди прочего, чиновники: вице-премьеры России Денис Мантуров и Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов и министр промышленности Денис Мантуров.

Из числа топ-менеджеров Газпрома: председатель Совета директоров, бывший премьер Виктор Зубков, исполнительный директор Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов.

Также владелец "Русской платины" Муса Бажаев и ЛУКОЙЛ, Трансойл, "Национальная нерудная компания" РФ и СОГАЗ.

После незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля – еще против более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb