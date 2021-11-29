Чиновники районного совета требовали $45 тыс. за решение земельных вопросов: в Киевской области разоблачили злоумышленников
СБУ разоблачила должностных лиц районного совета в Киевской области на схеме вымогательства денег за решение земельных вопросов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
На взятке в сумме $45 тыс. задержали посредника чиновников. За эту сумму он обещал местному жителю помочь в изменении целевого назначения земельного участка под частную застройку.
По предварительным данным следствия, организаторами преступной схемы стали несколько чиновников райсовета. К противоправной деятельности они привлекли посредника - жителя Вышгорода.
Он искал граждан, нуждающихся в решении правовых вопросов с земельными участками, в частности относительно их целевого назначения. За взятку он обещал свою "помощь".
Стоимость незаконных услуг зависела от площади земли.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины. Ему изберут меру пресечения.
Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.
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