Об этом информирует СБУ .

Служба безопасности сообщила о подозрении двум руководителям одного из подразделений госпредприятия, организовавшим схему растраты новых рельсов для фронта. Они использовали старый металл для ремонта путей, пострадавших в результате обстрела Россией. Их преступление могло привести к перекрытию логистических путей Сил обороны на востоке. Также они могли помешать поставкам военной техники ВСУ на фронт.

Злоумышленники получали старые комплектующие, их списывали как металлолом, который должен быть использован для изготовления противотанковых ежей. Они не делали никаких инженерных заграждений, а новые рельсы из государственного резерва использовали для выполнения коммерческих заказов, которые не фиксировали официально, а деньги получали наличными. Чтобы замаскировать свое преступное деяние, должностные лица стирали маркировку с новых комплектующих, чтобы нельзя было их идентифицировать.

Фото: СБУ

Таким образом, чиновники получили 1,2 млн грн от коммерсантов. Для реализации сделки ее организаторы писали ложную информацию в отчетной и финансово-хозяйственной документации.

В настоящее время злоумышленники под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Фигурантам объявили о подозрении за злоупотребление служебным положением при растрате имущества в особо крупных размерах, по сговору группой лиц, в условиях военного положения, служебный подлог и получение неправомерной выгоды должностным лицом.