Об этом сообщило ДБР .

По данным следствия, на одну из железнодорожных станций Днепропетровской области прибыло 130 тонн муки. Его начали развозить по территориальным общинам области как гуманитарную помощь.

Руководители отдельных территориальных общин Днепропетровщины решили не передавать гуманную помощь жителям. Вместо этого они создали схему, благодаря которой планировали продать муку людям по ценам ниже рыночных.

ДБР зафиксировало, как 17 тонн муки погрузили в грузовые автомобили. Далее его пытались вывезти для дальнейшего сбыта без разрешительных документов.

"ДБР помешало реализовать эту схему и собранные работниками ДБР материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи", - написали в ДБР.

13 октября ДБР начало расследование падения военного самолета, пилот которого сбил 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты в Винницкой области.