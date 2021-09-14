Чиновники Польши и стран Балтии обсудили российские учения "Запад-2021" и миграционный кризис, который создала Беларусь

Об этом сообщает Радио Свобода .



Представители Польши, Эстонии, Латвии и Литвы призвали к единству ЕС и НАТО на фоне военных учений "Запад-2021" в РФ и Беларуси.



На встрече вспомнили о миграционном кризисе на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой.

"Вызывает беспокойство тот факт, что белорусский режим не собирается отказываться от этой тактики, поэтому мы готовы столкнуться с еще большим иммиграционным давлением. Тем не менее, мы осознаем, что мы защищаем не только свою национальную границу, но и границу Европейского Союза", - сказал на встрече министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.



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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Беларусь ведет гибридную войну.

По мнению Ринкевичса, страны сейчас не нуждаются в помощи НАТО.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец заявила, что, хотя страна не граничит с Беларусью, она солидарно относится к проблеме.



Она вспомнила российско-белорусские военные учения "Запад" и сказала, что они создают серьезные проблемы безопасности в регионе.

Рау добавил, что каждая страна имеет право на проведение военных учений, но "ограниченная прозрачность, более широкий контекст маневров и сопутствующая гибридная деятельность вызывают нашу обеспокоенность".

Напомним, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября.