Чиновники Польши и стран Балтии обсудили российские учения "Запад-2021" и миграционный кризис, который создала Беларусь
Министры иностранных дел и обороны стран Балтии и Польши собрались в Риге, чтобы обсудить реакцию на угрозы со стороны РФ и Беларуси
Об этом сообщает Радио Свобода .
Представители Польши, Эстонии, Латвии и Литвы призвали к единству ЕС и НАТО на фоне военных учений "Запад-2021" в РФ и Беларуси.
На встрече вспомнили о миграционном кризисе на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой.
"Вызывает беспокойство тот факт, что белорусский режим не собирается отказываться от этой тактики, поэтому мы готовы столкнуться с еще большим иммиграционным давлением. Тем не менее, мы осознаем, что мы защищаем не только свою национальную границу, но и границу Европейского Союза", - сказал на встрече министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Беларусь ведет гибридную войну.
По мнению Ринкевичса, страны сейчас не нуждаются в помощи НАТО.
Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец заявила, что, хотя страна не граничит с Беларусью, она солидарно относится к проблеме.
Она вспомнила российско-белорусские военные учения "Запад" и сказала, что они создают серьезные проблемы безопасности в регионе.
Рау добавил, что каждая страна имеет право на проведение военных учений, но "ограниченная прозрачность, более широкий контекст маневров и сопутствующая гибридная деятельность вызывают нашу обеспокоенность".
- Напомним, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября.
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