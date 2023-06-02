Об этом стало известно из telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, это решение также обязательно для контроля всех ответственных служб.

"Также к контролю за доступом будет привлечена общественность. Все неравнодушные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Обращаться нужно в Департамент муниципальной безопасности. Патрульная полиция, и мы за это благодарны, поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час", - говорится в сообщении.

Добавляется также, что Киевсовет, на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится в парламент относительно установления ответственности, в частности, частных владельцев помещений укрытий - за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

"Хочу обратиться к жителям столицы. Враг сейчас обстреливает столицу баллистическими ракетами. Когда тревога может прозвучать в считанные минуты. Если вы понимаете, что так быстро не дойдете до укрытия, соблюдайте правила двух стен в доме. Городские власти усиливают контроль за работой укрытий, да , вопросы есть. И будем работать. Также мы продолжаем заботиться о жизнеобеспечении столицы. Поддерживать город в надлежащем состоянии. И даже в условиях военного положения, делать столицу красивым и комфортным городом", - резюмировал Кличко.

Кроме того, он добавил, что в прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году – более 900 миллионов на обустройство укрытий.

"То есть, в общей сложности — 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета выделили районам на обустройство укрытий. Этими средствами, подчеркну, распоряжались и распоряжаются РГА города. Ответственными являются главы районов", - написал он.

Кличко подчеркнул, что сейчас выполнение и использование средств неудовлетворительное и в конце июня будут подведены итоги использования средств на обустройство укрытий.

Предыстория

Напомним, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки армии РФ в столице погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но дверь была закрыта. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Полиция Киева возбудила уголовное производство по факту закрытого доступа к укрытию во время воздушной тревоги. В прокуратуре заявили, что в поликлинике, где не открыли укрытие, продолжаются следственные действия. А охранника поликлиники повезли на освидетельствование возможного опьянения.

Впоследствии власти Киева сообщили, что укрытия в столице будут постоянно открыты.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что конкретные люди будут отвечать за то, что в Киеве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие и возле него погибли и были ранены жители города.