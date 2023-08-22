Чиновники, не понимающие принципов политики героев, должны быть заменены, - Зеленский

Об этом он сказал во время ветеранского форума.

Среди главных принципов политики героев, в частности, чествования подвига украинцев, новые образовательные возможности для ветеранов, качественная работа военно-врачебной комиссии, реабилитация, экономические, бизнес, юридические возможности, жилье для ветеранов.

Зеленский подчеркнул, что все в политике героев должно быть таким, чтобы помочь людям жить.

"Любое должностное лицо, которое этого не понимает, должно быть заменено. Любая затягивающая время регуляция должна быть упрощена. Все в нашем государстве так или иначе должно стать помощником ветерана, как на сегодняшний день является помощником воинов", - сказал президент.

По словам лидера страны, все действенные инициативы государства, общественности, бизнеса и самих ветеранов, и все те, кто направлен на лучшее качество украинской политики героев, на интеграцию для помощи ветеранам - должны быть реализованы.

"Я уверен, что результат будет. Должен быть", - констатировал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что ожидает первого результата политики героев до 14 октября.

"Впереди Покрова. День защитников и защитниц Украины. Именно в этот день должны увидеть и оценить первый весомый результат внедрения политики героев и решения тех проблем, о которых будут говорить в частности сегодня на форуме. Я уверен, что результат будет. Должен быть", – заявил Зеленский.