Чиновники и руководители корпораций: Россия ввела санкции еще против 61 гражданина США

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Под санкции попали, в частности, глава Минфина США Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Гренхольм, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и один из руководителей Netflix Рид Хастингс. Также в список попали топ-менеджеры компаний OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moody's, Nasdaq.

Ранее США ввели персональные санкции против сотен граждан России. Санкционный список был значительно расширен после полномасштабного российского вторжения в Украину. В списке – президент России Путин и практически все высшее руководство страны. 2 июня в список добавлено еще 17 человек и 16 компаний, а также три яхты и три самолета, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат соратникам Путина.

В свою очередь, российский МИД 21 мая опубликовал перечень граждан США из 963 человек, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. Впервые стоп-лист по отношению к американским гражданам был опубликован российским внешнеполитическим ведомством 15 марта. Тогда в него вошли 13 человек, начиная с президента Джо Байдена. Тогда же было объявлено, что список будет расширяться.

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