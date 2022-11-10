Чиновники ЕС отныне смогут встречаться с британскими коллегами только по вопросам Украины
Высокопоставленные должностные лица ЕС получили указание не встречаться с британскими коллегами, если эта встреча не имеет отношения к войне в Украине или не является "юридически обязательной"
Об этом сообщает Euractiv
Должностные лица ЕС получили указание не встречаться просто так с британскими коллегами. Встречи должны проходить только в том случае, если они "юридически обязательны", касаются выполнения Соглашения о выходе Британии из ЕС или касающихся войны в Украине. Такое указание – свидетельство охлаждения взаимоотношений между Брюсселем и Лондоном.
В письме высокопоставленным должностным лицам ЕС генеральный секретарь Комиссии Илзе Юхансон требует, чтобы "все генеральные директораты и службы информировали генеральный секретариат о любых запросах на двусторонние встречи с официальными лицами Британии или заинтересованными сторонами из Британии, которые должны состояться или состоялись, независимо от уровня должностных лиц". А отклонение запроса на встречу следует толковать на основе последних событий в отношениях между ЕС и Соединенным Королевством.
Как отмечает издание, Брюссель и Лондон поссорились из-за ряда вопросов после того, как в 2021 году вступило в силу новое Соглашение о торговле и сотрудничестве, регулирующее отношения между ЕС и Великобританией, включая протокол по Северной Ирландии и доступ Великобритании к исследовательской программе Horizon Europe, причем обе стороны запустили производство о возбуждении против другого.
Однако на заседании Парламентской ассамблеи партнерства Великобритании и ЕС в Лондоне в начале этой недели вице-президент Комиссии Марош Шефчович настаивал на том, что не верит, что ЕС и Великобритания являются разрозненными мирами по решению вопроса имплементации протокола.
"Если будет политическая воля, я уверен, что мы сможем это разобрать в течение нескольких недель, потому что наши переговорные группы знают эти темы со всех сторон", - сказал он.
- Лондон рассматривал возможность вернуться к унциям, фунтам и ярдам вместо европейских стандартов.
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