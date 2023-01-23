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Чиновники больше не смогут выехать за границу по негосударственной причине, – Зеленский

23 января, 2023 понедельник
22:58
Общество

Владимир Зеленский сообщил, что СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам

Об этом он сказал в вечернем обращении за 23 января.

По его словам, решение касается всех должностных лиц центральной власти и разных других уровней местной власти.

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - сказал глава государства.

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Владимир Зеленский
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