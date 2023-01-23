Об этом он сказал в вечернем обращении за 23 января.

По его словам, решение касается всех должностных лиц центральной власти и разных других уровней местной власти.

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", - сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральных властей.

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