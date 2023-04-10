Об этом информирует Государственное бюро расследования .

"По ходатайству ГБР Заводской районный суд г. Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога командиру подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области", - пишет прессслужба.

Напомним, 7 апреля злоумышленнику сообщили о подозрении за вымогательство из подчиненных военнослужащих отдавать ему часть денег из ежемесячных надбавок. Если же солдаты отказывались, то чиновник угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

"Сейчас работники ДБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что военнослужащему сообщено о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному.

Подсудимому грозит до 12 лет лишения свободы.