Чиновника СБУ в Киевской области отстранили от должности из-за вмешательства в процесс перехода общин от УПЦ к ПЦУ
И.о. главы СБУ Василий Малюк отстранил заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от занимаемой должности из-за вмешательства в процесс перехода религиозных общин от УПЦ к ВЦУ
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает LB.ua.
В Службе безопасности отметили: "Эти письма направлены по его собственной инициативе и никак не являются позицией Службы". Там добавили, что кадровое решение по Юрию Палагнюку принято и.о. главы СБУ и речь идет именно о выводе в распоряжение, то есть отстранение.
Как сообщало издание ранее, Управление СБУ в Киеве направило в адрес Дарницкой райгосадминистрации письмо за подписью Палагнюка, в котором отмечалось, что Служба безопасности видит в переходах общин от УПЦ к ВТО "угрозы для национальной безопасности". Письмо содержало напоминание о запрете массового собрания во время военного положения и просьбе провести разъяснительную работу среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин руководителей территориальных общин или представителей местной власти.
Это, отмечается в письме, "может быть использовано представителями УПЦ для обжалования действий в суде", а спецслужбами РФ – "для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".
Также стало известно о том, что Палагнюк обращался в Управление культуры Киевской облгосадминистрации с просьбой предоставить копии протоколов и уставных документов религиозной общины. Приход в честь Покрова Божьей матери Бориспольской епархии УПЦ с. Требухов Броварского района Киевской области, изъявившей желание перейти в ВТО.
- Напомним, еще в середине июля ПЦУ обнародовало заявление о том, что отдельные чиновники и стражи порядка блокируют выход приходов из Московского патриархата.
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