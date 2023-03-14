Чиновника Минобороны задержали на взятке: подделывал документы для выезда военнообязанных за границу
Правоохранители задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины во время получения взятки – 9 тысяч долларов за справку военнообязанным для выезда за границу
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
Следствие установило, что полковник Минобороны Украины готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе. За это брал 9 тысяч долларов.
Злоумышленник был задержан во время передачи документов и получения денег от военнообязанного.
Дома у подозреваемого обнаружили документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медкарт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги.
Высокопоставленное лицо уведомлено о подозрении в незаконном оформлении документов о снятии военнообязанного с военного учета для беспрепятственного выезда за границу. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
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