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Чиновника КГГА подозревают в хищении 7,5 млн грн на закупках лекарств для онкобольных, - прокуратура

22 октября, 2021 пятница
12:34
Экономика

Заместителя директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) подозревают в хищении 7,5 млн грн на закупках лекарств для онкобольных

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА - начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности при закупке лекарств для онкобольных, что привело к утрате 7,5 млн грн.

Следствие установило, что Департамент здравоохранения исполнительного органа КГГА по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и дальнейшую закупку указанных лекарств.

Согласно выводам экспертизы в результате закупки указанных лекарств по завышенным ценам территориальная громада Киева понесла убытки в размере более 7,5 млн грн.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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