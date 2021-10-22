Чиновника КГГА подозревают в хищении 7,5 млн грн на закупках лекарств для онкобольных, - прокуратура
Заместителя директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) подозревают в хищении 7,5 млн грн на закупках лекарств для онкобольных
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА - начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности при закупке лекарств для онкобольных, что привело к утрате 7,5 млн грн.
Следствие установило, что Департамент здравоохранения исполнительного органа КГГА по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и дальнейшую закупку указанных лекарств.
Согласно выводам экспертизы в результате закупки указанных лекарств по завышенным ценам территориальная громада Киева понесла убытки в размере более 7,5 млн грн.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
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