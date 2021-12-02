Чиновника департамента архитектурно-строительного контроля КГГА разоблачили на получении $2 тыс. взятки
Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя управления департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, разоблаченного на получении взятки
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По информации следователей, должностное лицо КГГА требовало взятки от гражданина за то, чтобы не обращать внимание на нарушения законодательства в сфере градостроительной деятельности и строительных норм, возможно, нарушенных во время реконструкции нежилого помещения по ул. Крутой спуск в Киеве.
Чиновника задержали сразу после получения им $2 тыс. взятки. Производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
Относительно правонарушителя применили меру пресечения в виде залога, имущество чиновника находится под арестом.
- Напомним, в августе 2021 года чиновников КГГА разоблачили на безосновательном вывозе автомобилей на штрафплощадки.
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