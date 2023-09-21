Чиновник РФ на саммите G-20 в Индии заразился холерой: на карантин отправили всех пропагандистов из делегации, - росСМИ

Об этом пишет телеграм-канал "База".

Два правительственных Ил-96 вернулись из Дели в Россию 11 сентября. У пассажиров взяли анализы, и уже через два дня выяснилось, что один из членов российской делегации подхватил на саммите холеру. По данным "Базы", мужчину положили в инфекционную больницу. Он лежит в боксе под наблюдением и чувствует себя хорошо.

По информации источников "Базы", зараженный летел самолетом с журналистами мидовского пула, а министр Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова летели другим самолетом.

После результатов пробы на холеру со всеми журналистами связались представители МИДа, а затем медработники. У них, а также у экипажа, взяли анализы и посадили на домашний карантин, однако 17 сентября часть журналистов вообще госпитализировали. По словам источника, госпитализация походила на принудительную — журналистов, не имевших симптомов заболевания, поместили в инфекционную больницу. Несмотря на то что анализы показали отсутствие заражения, они держатся на строгом режиме: им запрещено выходить на прогулки и видеться с родными.

Издание предполагает , что заразившийся холерой член делегации МИД мог контактировать с Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, где у него запланировано около 20 двусторонних встреч, в том числе и с генсеком ООН.