Об этом сообщили в Reuters.

Замминистра обороны США по политическим вопросам утвердил, что Иран мог бы изготовить достаточно расщепляющих материалов для одной ядерной бомбы за "приблизительно 12 дней".

Отмечается, что Колин Каль сделал это заявление, когда один из представителей Республиканской партии спросил, почему администрация Байдена стремилась возобновить действие "ядерного соглашения" – Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

"Ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из JCPOA, был чрезвычайным. В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из JCPOA, Ирану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней", - утвердил. он.

Отмечается, что, несмотря на заявления официальных лиц США, они убеждены, что Иран до сих пор не овладел технологией фактического создания бомбы.