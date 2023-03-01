Чиновник Пентагона заявил, что Иран может изготовить материалы для ядерной бомбы за 12 дней, - Reuters
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Иран может изготовить расщепляющие материалы для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней
Об этом сообщили в Reuters.
Замминистра обороны США по политическим вопросам утвердил, что Иран мог бы изготовить достаточно расщепляющих материалов для одной ядерной бомбы за "приблизительно 12 дней".
Отмечается, что Колин Каль сделал это заявление, когда один из представителей Республиканской партии спросил, почему администрация Байдена стремилась возобновить действие "ядерного соглашения" – Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA).
"Ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из JCPOA, был чрезвычайным. В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из JCPOA, Ирану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней", - утвердил. он.
Отмечается, что, несмотря на заявления официальных лиц США, они убеждены, что Иран до сих пор не овладел технологией фактического создания бомбы.
- 20 февраля стало известно, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране обогащенный до 84% уран, очень близкий к уровню ядерного заряда. Впоследствии МАГАТЭ и Иран начали обсуждение результатов недавней верификационной деятельности Агентства.
- 24 февраля, в Иране заявили , что разработали крылатую ракету с радиусом действия 1650 км (1025 миль).
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