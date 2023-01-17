Чиновник Пентагона признал потребность Украины в дальнобойных ракетах и отметил тяжесть удержания танков Abrams
Заместитель министра обороны США по политике Колин Кал заявил, что США продолжают дискуссию с украинскими властями относительно типа ракет большой дальности, но на этом этапе войны уже признают потребность в них
Об этом американский чиновник сказал на брифинге в Киеве, пишет hromadske.
Он отметил, что важно говорить не о конкретном типе дальнобойных ракет, а о просьбе Украины предоставить оружие, способное достигать дальних целей, в целом.
"Не вдаваясь в подробности, я бы просто сказал, что мы признаем это требование (относительно дальнобойных ракет — ред.) на текущем этапе, и нам нужно подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов", - сказал Колин Кал.
Что касается американских танков Abrams, чиновник подчеркнул, что это "очень сложное и дорогостоящее оборудование, которое очень трудно удерживать, поэтому не ясно, являются ли они лучшим ответом".
США продолжат дискуссии о типах и количестве западных танков, необходимых Украине, добавил Колин Кал.
- Напомним, 16 января в Украину прибыла делегация из США во главе с замгоссекретаря Венди Шерман. Высокопоставленные чиновники встретились с руководителем офиса президента, премьер-министром, где из первых уст услышали о ситуации на фронте и в экономике, а также провели брифинг для журналистов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное