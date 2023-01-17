Об этом американский чиновник сказал на брифинге в Киеве, пишет hromadske.

Он отметил, что важно говорить не о конкретном типе дальнобойных ракет, а о просьбе Украины предоставить оружие, способное достигать дальних целей, в целом.

"Не вдаваясь в подробности, я бы просто сказал, что мы признаем это требование (относительно дальнобойных ракет — ред.) на текущем этапе, и нам нужно подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов", - сказал Колин Кал.

Что касается американских танков Abrams, чиновник подчеркнул, что это "очень сложное и дорогостоящее оборудование, которое очень трудно удерживать, поэтому не ясно, являются ли они лучшим ответом".

США продолжат дискуссии о типах и количестве западных танков, необходимых Украине, добавил Колин Кал.

Напомним, 16 января в Украину прибыла делегация из США во главе с замгоссекретаря Венди Шерман. Высокопоставленные чиновники встретились с руководителем офиса президента, премьер-министром, где из первых уст услышали о ситуации на фронте и в экономике, а также провели брифинг для журналистов.

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