Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей западных разведок и иранских чиновников.

Имя этого шпиона долгое время держалось в тайне. Однако 11 января казнь в Иране бывшего замминистра обороны Алирезу Акбари, обвиненного в шпионаже, пролила свет на то, что скрывалось в течение 15 лет – Акбари был британским "кротом", утверждает издание.

Отмечается, Акбари долгое время жил в двойной жизни. Для общественности он был религиозным фанатиком и политическим ястребом, высокопоставленным военным командиром Корпуса стражей исламской революции и заместителем министра обороны, который впоследствии переехал в Лондон и занялся частным бизнесом, но никогда не терял доверия иранских лидеров, говорится в публикации NYT.

Информацию с британской разведкой он начал делиться в 2004 году. Уже в апреле 2008 года Британия получила и передала Израилю и западным спецслужбам разведывательные данные о Фордо - объекте по обогащению урана глубоко в подземном военном комплексе, который был частью усилий Ирана по созданию ядерной бомбы. Это изменило представление о ядерной программе Тегерана.

Однако в 2019 году с помощью российских разведчиков власти Ирана обнаружили, что он раскрыл существование тайной иранской программы по созданию ядерного оружия далеко в горах близ Тегерана, пишет издание со ссылкой на два иранских источника, связанных с Корпусом стражей исламской революции. NYT отмечает, что непонятно, как Россия, близкий союзник Ирана, узнала эту информацию.

В январе 2023 года, более чем через три года после ареста Акбари, иранские власти объявили его шпионом. Однако Британия никогда публично не признавала, что Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, был ее шпионом. Пожелавший остаться неизвестным представитель британского МИД заявил изданию, что не комментирует "вопросы, связанные с разведкой".