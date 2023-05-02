Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Чиновник минобороны, казненный в Иране из-за подозрения в шпионаже для Британии, предоставлял данные о ядерных программах, - СМИ

Чиновник минобороны, казненный в Иране из-за подозрения в шпионаже для Британии, предоставлял данные о ядерных программах, - СМИ

2 мая, 2023 вторник
08:30
Мир

В январе 2023 года в Иране казнили бывшего замминистра обороны Алирезу Акбари, который в течение десятилетия предоставлял Великобритании разведывательные данные об иранских ядерных и военных программах

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей западных разведок и иранских чиновников.

Имя этого шпиона долгое время держалось в тайне. Однако 11 января казнь в Иране бывшего замминистра обороны Алирезу Акбари, обвиненного в шпионаже, пролила свет на то, что скрывалось в течение 15 лет – Акбари был британским "кротом", утверждает издание.

Отмечается, Акбари долгое время жил в двойной жизни. Для общественности он был религиозным фанатиком и политическим ястребом, высокопоставленным военным командиром Корпуса стражей исламской революции и заместителем министра обороны, который впоследствии переехал в Лондон и занялся частным бизнесом, но никогда не терял доверия иранских лидеров, говорится в публикации NYT.

Информацию с британской разведкой он начал делиться в 2004 году. Уже в апреле 2008 года Британия получила и передала Израилю и западным спецслужбам разведывательные данные о Фордо - объекте по обогащению урана глубоко в подземном военном комплексе, который был частью усилий Ирана по созданию ядерной бомбы. Это изменило представление о ядерной программе Тегерана.

Однако в 2019 году с помощью российских разведчиков власти Ирана обнаружили, что он раскрыл существование тайной иранской программы по созданию ядерного оружия далеко в горах близ Тегерана, пишет издание со ссылкой на два иранских источника, связанных с Корпусом стражей исламской революции. NYT отмечает, что непонятно, как Россия, близкий союзник Ирана, узнала эту информацию.

В январе 2023 года, более чем через три года после ареста Акбари, иранские власти объявили его шпионом. Однако Британия никогда публично не признавала, что Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, был ее шпионом. Пожелавший остаться неизвестным представитель британского МИД заявил изданию, что не комментирует "вопросы, связанные с разведкой".

  • Ранее Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компаний, которые помогали поставлять Ирану электронику для дронов.
  • Впоследствии Белый дом объявил новые санкции в отношении организаций и лиц в России и Иране, причастных к неправомерному содержанию американских граждан заложниками.
Иран
Великобритания
Читайте также:
Дмитро Медведєв
29 апреля, 2023 суббота
Медведев рассказал, какими будут "акты возмездия" РФ за попытку Украины вернуть Крым
Віктор Шендерович
29 апреля, 2023 суббота
Российский писатель Шендерович назвал оккупантов "нашими ребятами", а украинцев обвинил во "всплесках нацизма"
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
1 мая, 2023 понедельник
Сегодня над Киевщиной была сбита экспериментальная ракета Х-101, - Згурец
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.05
  • EUR
    Покупка 40.91
    Продажа 41.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
2 мая
08:29
Губернатор Брянской области обвинил ВСУ в обстреле села Курковичи, произошел пожар
08:27
Американские военные обнаружили аэростат неизвестного происхождения над Гавайями, - NBC
08:03
OPINION
"... О Боге забывают, а солдата судят"
07:59
Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
07:51
Более 360 снарядов из артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации: россияне обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки
07:42
OPINION
Николай Княжицкий
Кто и почему атакует УКУ во время войны?
07:39
У украинского боксера сорвалась защита титулов
07:27
Массовые протесты во Франции против пенсионной реформы: произошли столкновения, пострадали более 100 полицейских
07:07
Украинский футболист Коноплянка забил первый гол в 2023 году
06:51
Оккупанты запретили въезд гражданских без местной регистрации до 4 сел на Запорожье, - Генштаб
06:37
Цыганков сделал результативную передачу и помог "Жироне" победить "Севилью"
06:19
Экоактивисты подали в суд на Офис гражданской авиации США, хотят лишить SpaceX лицензии из-за пуска ракеты
06:17
Главный тренер "Динамо" Луческу перенес операцию
06:02
Аналитики ISW назвали главную цель информсообщений РФ о последних ракетных ударах по Украине
05:40
Госдеп США
Госдеп США: От полноценной работы "зернового соглашения" выигрывает весь мир
05:33
Пылевая буря в США повлекла за собой масштабное ДТП: есть жертвы
05:07
Канцлер Германии Шольц пообещал Украине дополнительные боеприпасы для Gepard
04:39
путин шойгу автомат
Среди военного руководства РФ продолжается противостояние за должности в минобороны, - ISW
04:11
Вблизи Бахмута погибли двое канадских добровольцев из Интернационального легиона
03:43
Деокупация Украины, устранение Путина, суд над военными преступниками и репарации, – совместная декларация оппозиционеров РФ
03:15
Оружие, оборудование и обучение: США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
02:47
Продолжатся 4 дня: в США начались мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху
02:19
"Гуляли1 мая": в Токмаке уничтожено несколько мест базирования окупантов, - Андрющенко
01:51
Обновлено
Сеул опроверг информацию о визите замглавы МИД Южной Кореи в Москву
01:23
Россия окончательно перешла из Европейской федерации шахмат в Азиатскую
01:12
США отменяют обязательную вакцинацию от COVID-19 для иностранных туристов
00:55
В Литве вступил в силу закон о десоветизации публичного пространства
00:27
Вашингтон и Хельсинки договорились о размещении в Финляндии военных баз США и совместных учебах
00:15
Генасамблея ООН
Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россия названа агрессором
00:11
"Сосредоточенные на будущем": Ferrexpo планирует инвестировать в украинские активы более $3,3 млрд
00:09
В ООН предположили, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана
2023, понедельник
1 мая
23:31
"Схемы": компания Фридмана страхует авто росгвардейцев, воюющих против Украины
23:06
В Белом доме считают, что Россия потеряла под Бахмутом 100 тысяч военных за 5 месяцев
22:34
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
В ближайшее время Украина должна получить новые комплексы ПВО от Франции. Колонка Сергея Згурца
22:29
Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной, – Зеленский
22:27
Солист U2 Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки журнала The Atlantic
22:07
Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ еще в 4 странах: расширенный список
22:00
Обзор
Россия снова атакует Украину крылатыми ракетами, ВСУ отвечают усиленной подготовкой контрнаступления, а украинские спортсмены бойкотируют чемпионат мира по дзюдо из-за россиян. Мировые СМИ об Украине 1 мая
21:41
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и общую мобилизацию на 90 дней
21:22
Шестерым жителям Луганщины сообщили о подозрении за организацию псевдореферендума, среди них "депутат народного совета ЛНР"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV