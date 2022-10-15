Чиновник из Санкт-Петербурга советует уклоняющимся от мобилизации "изменить пол"
Глава Калининского района Сергей Петриченко рассказал о "ловле" на российских улицах и посоветовал уклоняющимся от мобилизации "изменить пол"
Об этом Петриченко заявил в интервью российскому изданию "Фонтанка".
"Мы должны полностью восстановить весь военный учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, изменить пол и перейти в другую категорию или принять другие меры", - заявил он.
Известно, что в двух районах Петербурга с утра 14 октября жителей у подъездов ждали полицейские, сотрудники военкомата и чиновники с повестками. Горожане окрестили это "облавами", но в администрации одного из районов опротестовали этот термин и заявили, что "группы" занимаются "оповещением".
"Отправляется повестка, гражданин ее получает и бросает в мусорный бак. А мы должны установить: где этот гражданин, сколько у него детей, есть ли заболевания, проходил ли он обучение, возможно, он имеет броню, стал ли айтишником или является работником оборонной отрасли. Необходима актуализация информации", - добавил чиновник.
- 14 октября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 222 тыс. человек из 300 тыс. запланированных. Из них 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тыс. выполняют боевые задания. Спикер президента РФ Дмитрий Песков отдельно заявил, что "слова Путина о сроках мобилизации означают, что через 2 недели она завершится".
- 15 октября Институт изучения войны отметил, что объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва , который начнется в России 1 ноября.
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