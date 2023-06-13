Чилдрен Кинофест объявил финалистов конкурса и представил фильм "Джура-королевич" фильмом-открытием
10-й Чилдрен Кинофест избрал фильмом-открытием фильм Антона Гойды "Джура-королевич". Также организаторы объявили финалистов конкурса
Об этом информирует прессслужба Чилдрен Кинофест .
"Чилдрен Кинофест начнется мировой премьерой картины "Джура-королевич" с украинскими кинозвездами. В рамках фестиваля также выберут лучшие ленты, снятые детьми – в финал Детского киноконкурса прошел 21 фильм", – говорится в заявлении.
Режиссер "Джура-королевича" Антон Гойда и актеры представят фильм в Доме кино в Киеве. Лента также будет демонстрироваться в кинотеатрах Львова, Одессы, Днепра, Полтавы, Винницы, Житомира, Луцка, Хмельницкого и Чернигова.
Фото: Чилдрен Кинофест
Это фильм о джуре-Иванке, сыне короля Юрии Храбром, который борется со злом. Злой Эгерт, убивший короля и захвативший престол, хочет уничтожить наследника. Но Иванко слушает сердце и жертвует ради победы.
В фильме играют известные украинские актеры: Максим Самчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салин.
Посетить бесплатный показ картины "Джура-королевич" и других лент программы Чилдрен Кинофеста можно при предварительной регистрации, которая начнется 23 июня на сайте .
Фото: Чилдрен Кинофест
Финалисты Детского конкурса этого года
Категория I – от 7 до 10 лет
АНИМАЦИЯ
- "А ты какой?" режиссер Дария Тракслер, 8 лет, Ужгород
- "Лесные приключения" режиссеры Тимур Голик, Алина Краснопольская, Илья Буток, Киев
- "Сказка о Галушке" режиссер Мирослава Троцкая, 8 лет, Полтава
- "Ангелы" режиссер Дарья Федорова, 10 лет, Днепр
- "Школа странных детей. Эпизод 2" режиссер Асия Старикова, 10 лет
- "Сказка о розовом слоненок" режиссеры Анна Зинькова, Анастасия Короновская, Николь Бонева, 8 лет, Винница.
ИГРОВОЕ
- "Пусть интернет не забирает самое важное" режиссер Мария Баланюк, 7 лет, Винница
- "Дикое мероприятие" режиссер Иван Дахновский, 10 лет, Винница
- "Лабиринт времени" режиссеры Александр Раренко, творческая студия CoolKids, Хотин, Черновицкая область
- "Красная Шапка" режиссер Влад Потатуев, 10 лет.
Категория II – от 11 до 14 лет
АНИМАЦИЯ
- "В поисках нового элемента" режиссер Михаил Билык, 12 лет, Днепр
- "Новая радость стала" режиссеры Ангелина Гущак, творческая студия CoolKids, Хотин, Черновицкая область
- "Будь, как цыпленок" режиссеры Тарас Кальмук, Марта Кобылинец, Настя Федак, 11 лет
- "Вниз по скале" режиссер Матвей Глазунов, 13 лет, Мукачево, Закарпатская область
- "Путешествие в Кукурузную страну" режиссер Назар Краевой, 13 лет, Черкассы
ИГРОВОЕ
- "Взрослая" режиссер Элина Мишанич, 12 лет, Киев
- "Беженцы с моря" режиссер Ярослав Булгаков, 12 лет, Фастов, Киевская область
- "Телефон" режиссер Анна Кальянова, 10 лет, Ивано-Франковск
- "Незнакомец" режиссер Анастасия Сарнацкая, 14 лет, Киев
- "Мечта, ставшая реальностью" режиссер Камила Лаврентьева, 11 лет, Хмельницкий.
Фото: Чилдрен Кинофест
10-й Чилдрен Кинофест будет проходить в Одессе с 30 июня по 9 июля.
- 1 июня украинский кинофестиваль для детей и подростков объявил программу конкурса.
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