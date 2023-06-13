Об этом информирует прессслужба Чилдрен Кинофест .

"Чилдрен Кинофест начнется мировой премьерой картины "Джура-королевич" с украинскими кинозвездами. В рамках фестиваля также выберут лучшие ленты, снятые детьми – в финал Детского киноконкурса прошел 21 фильм", – говорится в заявлении.

Режиссер "Джура-королевича" Антон Гойда и актеры представят фильм в Доме кино в Киеве. Лента также будет демонстрироваться в кинотеатрах Львова, Одессы, Днепра, Полтавы, Винницы, Житомира, Луцка, Хмельницкого и Чернигова.

Фото: Чилдрен Кинофест

Это фильм о джуре-Иванке, сыне короля Юрии Храбром, который борется со злом. Злой Эгерт, убивший короля и захвативший престол, хочет уничтожить наследника. Но Иванко слушает сердце и жертвует ради победы.

В фильме играют известные украинские актеры: Максим Самчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салин.

Посетить бесплатный показ картины "Джура-королевич" и других лент программы Чилдрен Кинофеста можно при предварительной регистрации, которая начнется 23 июня на сайте .

Фото: Чилдрен Кинофест

Финалисты Детского конкурса этого года

Категория I – от 7 до 10 лет

АНИМАЦИЯ

"А ты какой?" режиссер Дария Тракслер, 8 лет, Ужгород

"Лесные приключения" режиссеры Тимур Голик, Алина Краснопольская, Илья Буток, Киев

"Сказка о Галушке" режиссер Мирослава Троцкая, 8 лет, Полтава

"Ангелы" режиссер Дарья Федорова, 10 лет, Днепр

"Школа странных детей. Эпизод 2" режиссер Асия Старикова, 10 лет

"Сказка о розовом слоненок" режиссеры Анна Зинькова, Анастасия Короновская, Николь Бонева, 8 лет, Винница.

ИГРОВОЕ

"Пусть интернет не забирает самое важное" режиссер Мария Баланюк, 7 лет, Винница

"Дикое мероприятие" режиссер Иван Дахновский, 10 лет, Винница

"Лабиринт времени" режиссеры Александр Раренко, творческая студия CoolKids, Хотин, Черновицкая область

"Красная Шапка" режиссер Влад Потатуев, 10 лет.

Категория II – от 11 до 14 лет

АНИМАЦИЯ

"В поисках нового элемента" режиссер Михаил Билык, 12 лет, Днепр

"Новая радость стала" режиссеры Ангелина Гущак, творческая студия CoolKids, Хотин, Черновицкая область

"Будь, как цыпленок" режиссеры Тарас Кальмук, Марта Кобылинец, Настя Федак, 11 лет

"Вниз по скале" режиссер Матвей Глазунов, 13 лет, Мукачево, Закарпатская область

"Путешествие в Кукурузную страну" режиссер Назар Краевой, 13 лет, Черкассы

ИГРОВОЕ

"Взрослая" режиссер Элина Мишанич, 12 лет, Киев

"Беженцы с моря" режиссер Ярослав Булгаков, 12 лет, Фастов, Киевская область

"Телефон" режиссер Анна Кальянова, 10 лет, Ивано-Франковск

"Незнакомец" режиссер Анастасия Сарнацкая, 14 лет, Киев

"Мечта, ставшая реальностью" режиссер Камила Лаврентьева, 11 лет, Хмельницкий.

Фото: Чилдрен Кинофест

10-й Чилдрен Кинофест будет проходить в Одессе с 30 июня по 9 июля.