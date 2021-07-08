"Чей Крым?": в центре Харькова сторонник РФ порезал мужчине руку
В Харькове произошел спор о территориальной принадлежности оккупированного Крыма, в результате пострадал мужчина - ему порезали руку
Об этом сообщает Telegram канал Харьков Life.
В Харькове возле бара "Молодость", расположенного на площади Конституции, произошел конфликт, в результате которого 27-летнему мужчине порезали руку.
Известно, что конфликт произошел около 4:00 в четверг, 8 июля.
На записи видно, что мужчину в красной футболке спросили: "Чей Крым?» На что он ответил: "Наш, русский".
Далее автор видео уже показывает свою порезанную руку, обмотанную белой тряпкой. По его словам, ранение нанес именно человек, который заявлял о "российском" Крыме.
Впоследствии на место происшествия прибыли правоохранители. Они опросили свидетелей, установили личность второго участника драки. Им оказался 34-летний житель Харькова.
Следователем полиции внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до 1 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.44
- Актуальное
- Важное