"Чей Крым?": в центре Харькова сторонник РФ порезал мужчине руку

Об этом сообщает Telegram канал Харьков Life.

В Харькове возле бара "Молодость", расположенного на площади Конституции, произошел конфликт, в результате которого 27-летнему мужчине порезали руку.

Известно, что конфликт произошел около 4:00 в четверг, 8 июля.

На записи видно, что мужчину в красной футболке спросили: "Чей Крым?» На что он ответил: "Наш, русский".

Далее автор видео уже показывает свою порезанную руку, обмотанную белой тряпкой. По его словам, ранение нанес именно человек, который заявлял о "российском" Крыме.



Впоследствии на место происшествия прибыли правоохранители. Они опросили свидетелей, установили личность второго участника драки. Им оказался 34-летний житель Харькова.

Следователем полиции внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

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