Четырем украинским областям поручили усилить карантин

Об этом сообщает правительственный портал.

Отмечается, что Черниговской, Львовской, Ривненской и Житомирской областям Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить коечный фонд.

Также регионам поручили ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных громад, в которых фиксируются наибольшие вспышки COVID-19.

Напомним, с 23 октября Сумская область перейдет в "красную" карантинную зону.

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