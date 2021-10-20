Четырем украинским областям поручили усилить карантин
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила усилить карантин и контроль за соблюдением санитарных норм в четырех областях
Об этом сообщает правительственный портал.
Отмечается, что Черниговской, Львовской, Ривненской и Житомирской областям Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить коечный фонд.
Также регионам поручили ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных громад, в которых фиксируются наибольшие вспышки COVID-19.
- Напомним, с 23 октября Сумская область перейдет в "красную" карантинную зону.
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