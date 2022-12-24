Об этом 24 декабря отчитывался Офис генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что четверо военных РФ пытали участников АТО.

Это произошло в начале сентября 2022 года, во время оккупации пгт Боровая Изюмского района.

Двое наемников ЧВК и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ВС России подвергали пыткам украинских военных: надевали на руки пластмассовые стяжки, на голову - мешки. После этого их похитили и удерживали в яме на базе отдыха. Защитникам не давали еду и воду.

Отмечается, что после пыток оккупанты отпустили потерпевших, в суде они признали вину.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) и приговорил к 11 годам лишения свободы", - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Напомним, в ноябре сообщалось, что прокуроры объявили о подозрении сержанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады минобороны РФ за пытки бывших участников АТО в Киевской области.

В Херсонской области обнаружили очередное массовое захоронение убитых гражданских: во дворе дома нашли останки шести человек, перед убийством их пытали.

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