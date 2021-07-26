Четырех киевских полицейских будут судить за похищение человека

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Один из них также обвиняется в незаконном завладении машиной.



По данным следствия, четверо правоохранителей организовали план, направленный на похищение 50-летнего львовянина с целью получения от него денег.



"Получив информацию о том, что потерпевший периодически выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре автомобиля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" стоимостью более 1 млн грн", - заявили в прокуратуре.



Читайте также: Приставил юноше к голове пистолет и спустил крючок: полицейского с Житомирщины будут судить за пытки, его напарника - за то, что "ничего не видел"



Прокуратура сообщает, что сотрудники полиции, не имея никаких оснований, надели на мужчину наручники и удерживая, стали требовать от него $ 10 тыс. за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи похищенного автомобиля.



Получив от потерпевшего 2 тыс. евро, правоохранители отпустили его.



Впоследствии один из копов, привлек знакомого, который должен был перевезти тот автомобиль для продажи без согласия владельца. Это было разоблачено при попытке транспортировки машины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb