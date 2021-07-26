Четырех киевских полицейских будут судить за похищение человека
Киевская городская прокуратура направила в суд акт в отношении преступной группы в составе пяти человек, из которых четверо - работники Соломенского управления полиции, обвиняемые в незаконном лишении свободы человека
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Один из них также обвиняется в незаконном завладении машиной.
По данным следствия, четверо правоохранителей организовали план, направленный на похищение 50-летнего львовянина с целью получения от него денег.
"Получив информацию о том, что потерпевший периодически выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре автомобиля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" стоимостью более 1 млн грн", - заявили в прокуратуре.
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Прокуратура сообщает, что сотрудники полиции, не имея никаких оснований, надели на мужчину наручники и удерживая, стали требовать от него $ 10 тыс. за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи похищенного автомобиля.
Получив от потерпевшего 2 тыс. евро, правоохранители отпустили его.
Впоследствии один из копов, привлек знакомого, который должен был перевезти тот автомобиль для продажи без согласия владельца. Это было разоблачено при попытке транспортировки машины.
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