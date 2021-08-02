Четыре выходных подряд: правительство приняло решение сделать 23 августа нерабочим днем

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решение правительства.

В 2021 году День Независимости Украины приходится на вторник. Правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным.

В то же время рабочий день с 23 августа, переносится на 28 августа.