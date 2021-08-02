Четыре выходных подряд: правительство приняло решение сделать 23 августа нерабочим днем
В Украине ко Дню Независимости запланированы четыре выходных дня
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решение правительства.
В 2021 году День Независимости Украины приходится на вторник. Правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным.
В то же время рабочий день с 23 августа, переносится на 28 августа.
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