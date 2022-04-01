Четыре вуза планируют переезд в другие города, - заместитель Шкарлета
Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что университеты из зоны боевых действий переедут в другие города
Об этом он сказал в эфире национального марафона, передает УП.Жизнь .
В Харькове кафиры авиаударами и артиллерийскими обстрелами уничтожили большинство корпусов Национального университета имени В.Н. Корзина.
Он добавил, что учебное заведение "перевезут" в другой город, чтобы обеспечить его работу.
"Университет будет перемещен под руководством министерства образования в более безопасное место", – рассказал чиновник.
Витренко отметил, что часть университетов также перевезут в другие города.
Харьковский биосферный университет уже переместили в Закарпатскую область. В стадии переезда также Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет.
Замминистра отметил, что сейчас главной задачей является сохранение образовательной сети.
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