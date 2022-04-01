Четыре вуза планируют переезд в другие города, - заместитель Шкарлета

Об этом он сказал в эфире национального марафона, передает УП.Жизнь .

В Харькове кафиры авиаударами и артиллерийскими обстрелами уничтожили большинство корпусов Национального университета имени В.Н. Корзина.

Он добавил, что учебное заведение "перевезут" в другой город, чтобы обеспечить его работу.

"Университет будет перемещен под руководством министерства образования в более безопасное место", – рассказал чиновник.

Витренко отметил, что часть университетов также перевезут в другие города.

Харьковский биосферный университет уже переместили в Закарпатскую область. В стадии переезда также Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет.

Замминистра отметил, что сейчас главной задачей является сохранение образовательной сети.